66-летней норильчанке грозит штраф до 500 тысяч рублей

В квартире у обвиняемой было зарегистрировано девять человек, с которых в общей сложности она получила около 40 тысяч рублей, но по факту жильё людям не предоставляла. По данным полиции, у граждан был разный срок регистрации. В среднем каждый месяц женщина получала по тысяче рублей с каждого зарегистрированного.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация граждан РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении». В качестве наказания по статье положен штраф в размере до 500 тысяч рублей или принудительные работы, иногда — лишение свободы до трёх лет.