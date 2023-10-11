Ремонт коллектора по ул. Бауманской, 16, скоро завершится, по ул. Бауманской, 16а, работы продлятся до начала ноября

Капремонт коммуникационных каналов и замену инженерных коммуникаций ведёт подрядчик МУП «КОС», «Энергострой». Прежний коллекторный канал и трубопровод коллектора, обслуживающие дом на ул. Бауманской, 16, были демонтированы, к сегодняшнему дню выполнен почти весь комплекс работ: устроено монолитное железобетонное основание, установлены железобетонные блоки, герметизированы межблочные швы, коллектор уже засыпают обратно. После этого подрядчик смонтирует трубопровод и заново врежет его в магистраль.

Завершение ремонта коллектора, обслуживающего ул. Бауманская, 16а, задерживается. Сейчас здесь демонтированы старые инженерные сети и устроено новое монолитное железобетонное основание. Однако технология строительства требует, чтобы материал набрал прочность, это важно для безопасной эксплуатации канала в будущем. В среднем процесс занимает десять дней. После этого подрядчик приступит к устройству ж/б блоков, укладке труб, герметизации и засыпке коллектора.

«Ориентировочно комплекс работ завершится в начале ноября, и тогда же откроется движение на участке, под которым пролегает коллектор. Саму трассу заасфальтируют будущим летом. Напомню, что работы стартовали в начале августа, а сдать их планировалось в середине сентября. Этому помешали объективные и субъективные факторы. Подрядчик не рассчитал силы для демонтажа основания - это оказалось самым сложным этапом. Дело в том, что обследование каналов в полном объёме не представлялось возможным из-за их частичного обрушения. Предполагалось, что каналы - сборные железобетонные, но после вскрытия выяснилось, что основание монолитное. Это замедлило весь процесс ремонта. Как следствие, к подрядчику будут применены штрафные санкции, но контракт он выполнит», - отметил Артём Парежев.

Добавим, что общая протяжённость инженерных сетей в двум коллекторах составляет более 270 метров.