Ремонт коллектора по ул. Бауманской, 16, скоро завершится, по ул. Бауманской, 16а, работы продлятся до начала ноября
Ремонт коллектора по ул. Бауманской, 16, скоро завершится, по ул. Бауманской, 16а, работы продлятся до начала ноября
Как рассказал Артём Парежев, заместитель директора по производству МУП «КОС», капремонт коллекторного хозяйства потребовался в связи с тем, что инженерные сети находятся в работе свыше сорока лет, с момента строительства самих многоквартирных домов. Произведённый ремонт позволит не допустить аварийной ситуации и прекращения энергоснабжения адресов.
Капремонт коммуникационных каналов и замену инженерных коммуникаций ведёт подрядчик МУП «КОС», «Энергострой». Прежний коллекторный канал и трубопровод коллектора, обслуживающие дом на ул. Бауманской, 16, были демонтированы, к сегодняшнему дню выполнен почти весь комплекс работ: устроено монолитное железобетонное основание, установлены железобетонные блоки, герметизированы межблочные швы, коллектор уже засыпают обратно. После этого подрядчик смонтирует трубопровод и заново врежет его в магистраль.
Завершение ремонта коллектора, обслуживающего ул. Бауманская, 16а, задерживается. Сейчас здесь демонтированы старые инженерные сети и устроено новое монолитное железобетонное основание. Однако технология строительства требует, чтобы материал набрал прочность, это важно для безопасной эксплуатации канала в будущем. В среднем процесс занимает десять дней. После этого подрядчик приступит к устройству ж/б блоков, укладке труб, герметизации и засыпке коллектора.
«Ориентировочно комплекс работ завершится в начале ноября, и тогда же откроется движение на участке, под которым пролегает коллектор. Саму трассу заасфальтируют будущим летом. Напомню, что работы стартовали в начале августа, а сдать их планировалось в середине сентября. Этому помешали объективные и субъективные факторы. Подрядчик не рассчитал силы для демонтажа основания - это оказалось самым сложным этапом. Дело в том, что обследование каналов в полном объёме не представлялось возможным из-за их частичного обрушения. Предполагалось, что каналы - сборные железобетонные, но после вскрытия выяснилось, что основание монолитное. Это замедлило весь процесс ремонта. Как следствие, к подрядчику будут применены штрафные санкции, но контракт он выполнит», - отметил Артём Парежев.
Добавим, что общая протяжённость инженерных сетей в двум коллекторах составляет более 270 метров.