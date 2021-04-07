7 551 норильчанин получил оба компонента вакцины

Из поступивших на территорию с начала вакцинации 11 480 доз израсходованы 11 273. Двумя компонентами привиты 7 551 человек, первым – 3 722 человека. В настоящий момент осталась вакцина в Талнахе и Кайеркане, в первой поликлинике Центрального района она закончилась ещё 1 апреля.

- На прошлой неделе мы сделали заявку в министерство на новое поступление вакцины, причём с запасом, чтобы меньше зависеть от поставок из Федерации в край. Сегодня нам отправят 6 050 доз, 3 500 из них поступят в Центральный район, 1 500 - в Талнах, 1 000 - в Кайеркан, 50 - в Снежногорск. Поскольку распределение препарата по субъектам страны идёт в зависимости от интенсивности его расходования, мы, получив 6 000 доз, взяли на себя обязательство скорейшего их использования. И это хорошо: важно создать иммунную прослойку в городе, чтобы скорее вернуться к прежней жизни, - резюмировал он.