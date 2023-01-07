Глава города Дмитрий Карасев поздравил норильчан с Рождеством Христовым

Уважаемые жители Норильска!

Сердечно поздравляю всех православных верующих с праздником Рождества Христова!

Рождество — один из самых великих и светлых праздников в христианском календаре. Издавна во всём христианском мире почитают Рождество как самый радостный и душевный праздник — символ надежды, мира и счастья. Вместе с тем это важное событие, заставляющее особенно внимательно взглянуть на жизнь, на дела и поступки.

Этот светлый праздник несёт нам надежду, наполняет сердца благими помыслами, укрепляет веру, пробуждает лучшие человеческие чувства — добро и милосердие, любовь и взаимоуважение.

В Норильске, где всегда мирно жили представители разных национальностей и вероисповеданий, Рождество приобретает особый смысл как символ согласия и взаимопонимания между людьми. Оно объединяет нас вокруг духовно–нравственных ценностей, освящённых тысячелетней традицией.

Пусть светлый праздник Рождества Христова поможет в добрых делах и поступках, пусть рождественские дни будут наполнены радостью и верой в лучшее!

Искренне желаю вам здоровья, добра и благополучия!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска