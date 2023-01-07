Поздравление с Рождеством Христовым от епископа Норильского и Туруханского

Дорогие братия и сестры!

Поздравляю вас с великим праздником Рождества по плоти Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, положившего начало нового времени в истории человечества, и с Новолетием!

Пусть в наступающем 2023 году Всемилостивый Господь укрепит ваши духовные и телесные силы, дарует мир вашим душам и здравие и согласие вашим семьям! Да укрепятся в вере православные христиане, а ищущие Бога обретут Его.

Хотел бы пожелать всем, чтобы грядущие праздничные дни освятились радостью тех, кто две тысячи лет назад впервые видел Пречистую Деву с Богомладенцем на руках и возблагодарил Бога за дарованное спасение!

Агафангел,

епископ Норильский и Туруханский