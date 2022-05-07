Александр Усс и Алексей Додатко поздравили норильчан с Днём радио

Уважаемые работники и ветераны краевого радио, всех отраслей связи и массовых коммуникаций! Примите поздравления с профессиональным праздником!

Радио — надёжный спутник многих поколений россиян. Оно объединяет огромную аудиторию от Камчатки до Калининграда. Информируя, просвещая, отвечая на злободневные вопросы земляков, представители самого открытого СМИ вносят особый вклад в создание медийного пространства региона. Мастерство, опора на лучшие традиции помогают авторам делать уникальные программы.

Сибиряки слушают любимые каналы дома и в пути, в студенческих аудиториях и на стадионах, в производственных цехах и в офисах. Интереснейшие репортажи, актуальные обзоры и интервью местных журналистов по праву удостаиваются профессиональных наград.

Изобретение радио ознаменовало начало эры развития связи и телекоммуникаций. Сегодня они играют важнейшую роль в экономике и социальной сфере. От добросовестного труда тысяч высококлассных специалистов зависят качество мобильного общения, бесперебойная работа электронных сервисов, выпуск аппаратуры, необходимой для решения научных, медицинских, оборонных задач.

Дорогие друзья! Уверены, компетентность, верность призванию, талант станут основой ваших достижений и в будущем. Желаем постоянного творческого роста, увлекательных проектов, свежих идей. Энергии, оптимизма, здоровья и хороших новостей!

Александр Усс, губернатор Красноярского края

Алексей Додатко, председатель Законодательного собрания Красноярского края