70-летняя норильчанка попалась на уловки мошенников

В дежурную часть Отдела МВД России по г. Норильску обратилась пенсионерка с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что ей поступил звонок от незнакомца, который сообщил, что её дочь попала в аварию - сбила человека, который впоследствии скончался, а чтобы избежать уголовной ответственности, нужно перевести денежные средства на указанный счёт неизвестного. Потерпевшая в отделении банка через оператора перевела на банковский счёт мошенника более 100 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности злоумышленника.