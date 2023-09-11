Жителям Красноярья предлагают выбрать талисман Десятилетия науки и технологий

В полуфинал конкурса прошли участники из Камчатского края, Алтайского края, Челябинской области, Кировской области, Кемеровской области, Республики Татарстан, Астраханской области, Республики Крым, Оренбургской области, Республики Мордовия, Белгородской области, Тульской области, Тверской области, Волгоградской области, Ростовской области, Мурманской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Московской области, Республики Башкортостан. Также в полуфинале есть работа от участника из Донецкой Народной Республики. Большего всего работ представлено от жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

«Конкурс идей талисмана Десятилетия проводится для популяризации отечественной науки и технологий. Он объединил самых разных людей и помог выяснить, с какими образами ассоциируется наука. Свои работы прислали почти полторы тысячи человек из 82 регионов России. Среди участников есть взрослые и дети. Возраст самого старшего участника – 84 года, а младшему три года. Заявки приходили даже коллективно от школ и детских садов. Больше всего заявок на конкурс пришло от студентов и школьников», – подчеркнул сопредседатель координационного комитета Десятилетия науки и технологий, заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Пять лучших работ, выбранных благодаря открытому онлайн-голосованию, будут представлены членам координационного комитета Десятилетия науки и технологий для голосования за талисман-победитель. Работа победителя будет представлена в ноябре на III Конгрессе молодых учёных в «Сириусе» и станет официальным талисманом Десятилетия науки и технологий в России.