8 августа — День строителя

Уважаемые специалисты строительного дела и ветераны отрасли, сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Во все времена строителей почитали как особую категорию работников. Ваш труд на стыке инженерных расчётов, физической силы, искусства и стратегического мышления заслуживает величайшего уважения.

В укреплении экономики города строительство играет немаловажную роль. Не зря говорят, что город развивается, пока в нём работают башенные краны. Для Норильска сегодня это необычайно актуальная тема. Строительство в условиях вечной мерзлоты — непростая задача, решение которой под силу истинным профессионалам. Людям, которые хотят и умеют работать.

Я уверен, что это призвание — создавать для души, оставлять после себя объекты, которые будут приносить пользу и радость многим поколениям живущих на территории людей. Имена первых строителей Норильска звучат в городе по сей день. А вы — современные специалисты — продолжаете эту славную историю. Вашими руками строится счастье семей, отмечающих новоселье, вам горожане обязаны радостью от посещения новых объектов социальной инфраструктуры, созданных для полноценной и комфортной жизни на Крайнем Севере.

Новые технологии позволяют нам строить прочные фундаменты в условиях вечной мерзлоты и работать в течение всего года, несмотря на мороз и ветер. И всё же любые действия зависят от вас — ваших решений и любви к профессии.

Искренне желаю вам интересных, масштабных проектов, успехов в выполнении планов, удовлетворения от проделанной работы. Пусть ваши имена сохранятся в истории города. Сейчас для этого самое время. Здоровья вам, сил и процветания. С праздником!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска