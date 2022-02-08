8 февраля - День российской науки

Дорогие земляки, участники научного сообщества Норильска, от всей души поздравляю вас с Днём российской науки!

Исторически сложилось так, что наша территория, несмотря на свою удаленность от Большой земли, всегда была тесно связана с научной деятельностью. С момента зарождения и становления Норильска и комбината, разработки учёных, проживавших здесь, играли важнейшую роль в судьбе Заполярья. Так происходит и в наши дни.

Мы с гордостью говорим о том, что сегодня в городе работают сотни человек, чей повседневный труд напрямую связан с исследованиями, изучением, теоретическими разработками и их практическим применением в самых разных областях жизни. Среди них сотрудники научных центров Заполярного государственного университета имени Н. М. Федоровского, Научно-исследовательского института сельского хозяйства и экологии Арктики, Объединённой дирекции заповедников Таймыра, Музея Норильска, системы образования и медицины города и, конечно компании «Норникель».

В современных условиях научная деятельность приобрела особое значение. С развитием технологий, изменений климата, общественных, производственных процессов и течения жизни в целом необходимо идти в ногу со временем, и городу это удаётся.

Я искренне благодарю действующих сотрудников и ветеранов различных отраслей науки за вклад в развитие нашей территории. Пусть новое поколение пытливых умов, которое сегодня живёт среди нас и получает знания, займёт достойное место в когорте людей, прославивших Норильск.

Желаю вам крепкого здоровья, новых научных прорывов и неиссякаемого интереса к жизни.

С уважением,

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска