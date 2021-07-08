8 июля - День семьи любви и верности

Норильчан поздравляет епископ Норильский и Туруханский Агафангел:

- Семья - это сообщество самых родных друг другу людей. В таком общении нельзя скрыть свои недостатки, и здесь особенно ярко проявляются лучшие человеческие качества. Являясь союзом любящих людей, семья развивает их и совершенствует, но она же и создаёт условия для преодоления трудностей. Выслушать замечания от родных тебе людей намного легче, а сопереживание последствий своих неправильных действий вместе создают почву для преодоления своих греховных наклонностей. В этом смысле семья - школа христианского совершенствования и спасения. Поэтому мы должны всячески оберегать её от разрушительного влияния внешних негативных явлений, помогать правильно выстроить семейные взаимоотношения. Хороший семьянин навыки христианского общения из своего дома приносит в рабочий коллектив, в любое человеческое сообщество. И в этом хорошие крепкие семьи - это действительно те ячейки, которые создают крепкую основу общества.

Жизнь святых Петра и Февронии помогут нам с вами задуматься о христианском построении семьи, взаимоотношений внутри её и путях разрешения конфликтов. Поэтому, наверное, последние годы мы чаще вспоминаем жизнь этих святых, размышляем о ней и просим молитвенной помощи святых супругов. Не случайно, что установленный несколько лет назад день семьи, любви и верности стал отмечаться в день памяти святых Петра и Февронии, уже много веков отмечаемый в православной Руси.

Пусть жизнь святых Петра и Февронии будет для вас образцом правильного построения супружеских отношений и сохранения семьи.

Так чем же примечательна история Петра и Февронии? Князь Пётр полюбил крестьянку Февронию за благочестие, мудрость и доброту. Но бояре не пожелали, чтобы княгиней стала девушка из народа. Тогда Пётр отказался от княжения и богатства, и супруги покинули Муром. Вскоре в городе началась смута, и Петра призвали обратно. Вернувшись, благоверные правители заслужили любовь и уважение горожан. На склоне лет Пётр и Феврония приняли постриг с именами Давид и Евфросиния. Находясь далеко друг от друга, в 1228-м они скончались каждый в своей келье в один день.

Пётр и Феврония удостоены церковного почитания за то, что стали примером идеальной христианской семьи. К лику святых они были причислены примерно через 300 лет после кончины.