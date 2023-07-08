Поздравление с Всероссийским днём семьи, любви и верности от главы города Дмитрия Карасева

Дорогие норильчане!

От всей души поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности!

Этот праздник символизирует вечные ценности — счастье супружеской жизни, тепло домашнего очага, радость общения с родными людьми.

Крепкая, дружная, благополучная семья является хранительницей духовно–нравственных ценностей и исторической преемственности поколений, фактором стабильности и развития общества. В ней формируются внутренний мир, характер, интересы личности, воспитываются любовь к Родине, трудолюбие, уважение к старшим. Для каждого из нас семья — это источник сил, добра и творческой энергии, надёжное место, защищающее от невзгод и неурядиц повседневной жизни.

Именно поэтому в Норильске повышение социальной защищённости семьи, охрана здоровья матери и ребёнка, создание условий для улучшения демографической ситуации — приоритетные задачи работы органов местного самоуправления. В Норильске очень много делается для поддержки и укрепления института семьи, для социальной защиты материнства и детства, поддержки многодетных и молодых семей, повышения качества образования и медицины, расширения возможностей для культурного досуга и занятий спортом.

Особую благодарность хочется выразить родителям, воспитывающим приёмных детей, многодетным семьям и, конечно же, парам с многолетним стажем семейной жизни — золотым юбилярам, подающим нам пример неиссякаемой любви и верности.От всего сердца желаю всем норильским семьям счастья, мира и добра, а молодым, вступающим в брак, — сохранить любовь и яркость своих чувств в повседневных заботах!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска