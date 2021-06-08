8 июня — День социального работника

Уважаемые социальные работники Норильска и ветераны отрасли, примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Ваша работа почти никогда не видна горожанам, и только ваши подопечные и близкие знают, каких трудов вам стоит выполнять свои обязанности на Крайнем Севере. Под вашим чутким присмотром находятся сотни норильчан, которые по тем или иным причинам не могут самостоятельно выполнять бытовые обязанности, и для каждого из них вы не просто приходящий работник, а член семьи. Работать со столь особой категорией норильчан могут только люди с огромным сердцем, наполненным добротой и любовью к тем, кто нуждается в особом уходе и помощи. Примите слова искренней благодарности за ваш нелёгкий труд, за то, что, невзирая на тяжелейшие условия работы, вы не теряете оптимизма и каждый день делаете чью–то жизнь проще и лучше.

Желаю вам крепкого здоровья, терпения, взаимопонимания с вашими подопечными. Пусть рядом с каждым из вас тоже будут люди, готовые в сложной ситуации прийти на помощь и подставить плечо. Добра и благополучия вам и вашим семьям!

Александр Пестряков,

председатель городского Совета Норильска