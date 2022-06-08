День социального работника. Поздравление от Дмитрия Карасева

Уважаемые работники социальных служб Норильска и ветераны отрасли, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваш труд — благородный и ответственный — помогает в жизни очень многим людям. Идёт ли речь о получении материальной поддержки или дело касается моральной и физической помощи, вы всегда на стороне сограждан.

В наше непростое время профессии социальной сферы актуальны и востребованы, но выбрать их могут лишь специалисты с особым складом характера. Эмпатия, человеколюбие, бескорыстие, искренность, доброта и невероятная стойкость — вот главные качества социальных работников.

Норильск, делая первые шаги в реновации, ключевым ориентиром ставит для себя развитие социальной инфраструктуры. Это означает в том числе, что скоро в городе появится больше возможностей оказывать поддержку нуждающимся в ней людям.

От всего сердца благодарю вас за преданность выбранной профессии. Желаю, чтобы работа приносила вам удовольствие, а её результаты неизменно радовали. Здоровья вам и вашим семьям, гармонии и процветания.

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска