День социального работника. Поздравление от Александра Пестрякова

Уважаемые социальные работники Норильска, примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Более 320 лет назад была основана государственная система социальной защиты, которая по сей день является важнейшей составляющей любой страны. Без труда тех, кто оказывает помощь и поддержку людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, нельзя представить современное общество.

Социальные работники Норильска несут на себе ещё больший груз ответственности за своих подопечных, поскольку работать им приходится в сложных климатических условиях. Несмотря на это, система социального обеспечения нашего города является одной из лучших не только в Красноярском крае, но и в России. Это не просто красивые слова, а факты, которые подтверждают норильчане, навсегда уехавшие из Норильска.

Дорогие социальные работники, примите слова искренней благодарности за ваш тяжелейший труд в сложнейших условиях, за вашу чуткость и отзывчивость, за то, что дарите тепло и заботу тем, кто в этом так нуждается.

Здоровья вам и вашим близким, благополучия, финансовой стабильности, спокойных трудовых будней и добра!

Александр Пестряков,

председатель городского Совета Норильска