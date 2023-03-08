Глава города Дмитрий Карасев поздравил норильчанок с самым весенним праздником – Днём 8 Марта
Глава города Дмитрий Карасев поздравил норильчанок с самым весенним праздником – Днём 8 Марта
Уважаемые жительницы города Норильска!
Дорогие, мамы, жёны и сёстры!
От всей души поздравляю вас с 8 Марта, светлым и прекрасным праздником весны, красоты и любви!
Сегодня мы говорим слова благодарности нашим мамам — за жизнь, которую они нам подарили, нашим любимым жёнам — за счастье быть мужем, а нашим прекрасным дочерям — за возможность быть отцом.
Милые, обаятельные и нежные, вы обладаете неиссякаемой энергией и красотой, но при этом проявляете беспримерное мужество, стойкость и выдержку, смело решаете самые трудные задачи.
Я искренне хочу пожелать вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, исполнения самых сокровенных желаний! Пусть каждую из вас всегда окружают любовь, уважение и забота близких и родных!
Дмитрий Карасев,
глава Норильска