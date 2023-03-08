Поздравление с Международным женским днём от Александра Пестрякова

Милые норильчанки и гостьи нашего города, от всего сердца поздравляю вас с самым весенним праздником – Международным женским днём!

Заснеженный Норильск в этот мартовский день расцветает от ваших улыбок и красоты, и все взгляды, все тёплые слова сегодня обращены к вам, наши прекрасные Дамы. Именно вы, ваша вера в нас, мужчин, ваше надёжное плечо в сложные минуты и мудрые советы помогают двигаться вперёд, побеждать и покорять невероятные вершины.

Позвольте сказать вам простое мужское спасибо за то, что украшаете нашу жизнь, являясь при этом помощниками и настоящими профессионалами своего дела. Пусть этот весенний день принесёт много новых позитивных эмоций, радости и добра. Любви вам, счастья и всегда отличного настроения!

Александр Пестряков,

председатель городского Совета Норильска