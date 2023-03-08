Поздравление от Николая Уткина с Международным женским днём

Дорогие женщины!

От компании «Норникель» и от себя лично сердечно поздравляю вас с прекрасным праздником – Международным женским днём!

Норильск — город, где живут успешные и активные женщины. Вам удаётся умело сочетать в своей жизни совершенно разные сферы: добиваться успеха в профессии, восхищать красотой, быть хорошими жёнами и хозяйками, добрыми и нежными мамами. Нередко на ваши плечи ложатся совсем не женские заботы, но вы с ними достойно справляетесь.

Мы восхищаемся вашими оптимизмом и энергией. Спасибо вам за всё, что вы делаете для нас. Чувствуя вашу поддержку, мы готовы воплощать в жизнь самые смелые проекты, преодолевать любые преграды!

Несмотря на снег за окном, сердца и улыбки северянок, подобно тёплому весеннему солнцу, с каждым мгновением приближают волшебную пору весны.

Сегодня только вам — все цветы и улыбки, все слова благодарности и признания.

Пусть в ваших семьях царят уют и благополучие. Желаю, чтобы каждый день у вас были поводы для радости и прекрасного настроения, а родные и близкие окружали нежностью и заботой!

Николай Уткин,

старший вице–президент «Норникеля» — руководитель Норильского дивизиона, директор Заполярного филиала