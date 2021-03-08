Александр Пестряков: «Милые норильчанки! Добра и исполнения желаний!»

Милые норильчанки!

От всей души поздравляю вас с самым главным праздником весны — Международным женским днём!

Пусть до настоящей весны и тепла нам ещё далеко, но этот день всегда становится теплее от ваших солнечных улыбок и красоты. Только норильчанки умеют оставаться женственными и прекрасными, несмотря на лютые морозы, наперекор трудностям жизни на Крайнем Севере. Ваши открытые сердца и бесконечное обаяние всегда дают силы нам, мужчинам, идти вперёд, преодолевать трудности, совершать подвиги во имя Прекрасных Дам. У вас мы учимся терпению и созиданию, мудрости в принятии решений и неиссякаемому оптимизму. Зная, что за нашими спинами стоите вы, всегда готовые помочь и поддержать, мы уверенно достигаем поставленных целей, чтобы оправдать ваше доверие и сделать вашу жизнь лучше и интереснее.

Примите слова благодарности за то, что всегда ободряете нас своими словами и поступками, дарите нам тепло домашнего очага и делаете нашу жизнь тёплой и комфортной. Пусть вас всегда окружают пышные букеты цветов, внимание и любовь родных и близких, а настроение будет по–весеннему ярким и солнечным. Добра вам, исполнения всех желаний, уверенности в завтрашнем дне и любви, дорогие норильчанки!

Александр Пестряков,

председатель городского Совета депутатов