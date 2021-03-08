Дмитрий Карасев: «Женщина - восьмое чудо света!»

Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас с Международным женским днём!

В этот прекрасный весенний день мы особенно ярко проявляем самые добрые, нежные и светлые чувства, которые испытываем по отношению к вам, наши любимые женщины.

Вы несёте в себе любовь, красоту и новые надежды. Вы вдохновляете нас на свершения и победы, и мы благодарны вам за мудрость, терпение, нежность и заботу.

Женщина поистине восьмое чудо света. Вашей способности давать жизнь мы, мужчины, обязаны радостью отцовства, семейным счастьем, теплом, уютом и благополучием в домах.

Вы достигаете больших профессиональных высот и признания в самых разных сферах жизни, а мы вместе с вами воплощаем масштабные и серьёзные проекты, стараемся сделать наш город и страну ещё лучше. Ведь именно от вашей веры, надежды и поддержки во многом зависит благополучие государства.

Спасибо вам за то, что вы рядом с нами. Пусть в вашей жизни происходят только светлые события, вас радуют воспоминания, успехи и достижения, а наступившая морозная весна пробуждает в вас хорошее настроение.

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска