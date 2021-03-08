Людмила Магомедова - жительницам заполярного Норильска

Милые женщины заполярного Норильска!

Примите самые искренние поздравления с чудесным весенним праздником — Международным женским днём!

8 Марта — особенный праздник, наполненный солнечным светом и лучезарным настроением, украшенный цветами и яркими улыбками. От женской улыбки становится светлее вокруг, а нежные женские руки способны спасти жизнь своим ласковым прикосновением.

Замечательно, что один из первых весенних дней посвящён женщинам. Женская мудрость охраняет домашний очаг, терпение помогает переносить тяготы повседневной жизни, доброта — воспитывать детей и внуков. Всё самое лучшее и доброе мы связываем с женщинами: любовь и нежность, тепло дома, красоту и верность. Строгие и терпеливые, умеющие прощать, дарящие надежду — оставайтесь такими всегда.

Пусть в душе царит весна, а счастье, любовь и удача не покидают вас никогда! От всей души желаю неувядающей красоты, здоровья, большого семейного счастья и благополучия! С праздником!

Людмила Магомедова,

председатель комитета по образованию, культуре и спорту Законодательного собрания Красноярского края