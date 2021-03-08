Норильчанок поздравляет Юрий Захаринский

Дорогие женщины!

Рад поздравить вас с Международным женским днём!

Давно доказано, что женщины отнюдь не слабый пол. Вы сильны во всём, чем занимаетесь — храните семейный очаг, воспитываете детей и трудитесь в самых разных сферах деятельности. Но при этом тепла ваших сердец хватает, чтобы согреть близких даже на Крайнем Севере, света ваших глаз — чтобы осветить самую тёмную полярную ночь.

Без вас, милые женщины, невозможна жизнь!

Неудивительно, что ваш главный праздник — весной, когда природа оживает. И даже если в этот день в северном Норильске ещё лежит снег, вам все дарят цветы. Это лишь малая часть благодарности за всё, что вы делаете для нас.

Примите искренние пожелания здоровья, счастья и семейного благополучия! Пусть процветают ваши семьи, сбываются самые смелые надежды, а близкие радуют вас каждый день!

Юрий Захаринский, депутат Законодательного собрания Красноярского края, руководитель департамента комплексного изучения Арктики Сибирского федерального университета