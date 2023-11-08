МАУ ИЦ «Норильские новости»

8 ноября – День памяти сотрудников МВД РФ, погибших при исполнении служебного долга

8 ноября – День памяти сотрудников МВД РФ, погибших при исполнении служебного долга

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8 ноября – День памяти сотрудников МВД РФ, погибших при исполнении служебного долга

Памятная дата учреждена в России в 2011 году.

8 ноября – День памяти сотрудников МВД РФ, погибших при исполнении служебного долга8 ноября – День памяти сотрудников МВД РФ, погибших при исполнении служебного долга

В Норильске правоохранители и общественники почтили память погибших при исполнении служебного долга. В памятном мероприятии, которое прошло в храме Святого Равноапостольного Великого Князя Владимира, приняли участие руководство местного ОМВД совместно с представителями Общественного совета и ветеранской организации. По сложившейся традиции, правоохранители пришли почтить память погибших сотрудников, в честь которых и был возведён храм.

Заупокойное богослужение совершили благочинный норильского округа Норильской епархии Русской православной церкви (Московского патриархата) священник Геннадий Дубинко и заместитель руководителя отдела Норильской епархии по взаимодействию с силовыми структурами и правоохранительными органами, настоятель храма иерей Сергий Харцыз.

После богослужения собравшиеся возложили к храму цветы.

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
8 ноября в 17:19 310
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