Поздравление с Днём финансиста от главы города Дмитрия Карасева

Уважаемые работники финансовой сферы!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Грамотное распределение финансовых ресурсов позволяет правильно организовать работу предприятий и организаций, государственных и муниципальных служб, обеспечивает исполнение социальных гарантий. В руках финансистов сосредоточены серьёзные финансовые ресурсы, для управления которыми требуется мыслить глобально, стратегически и максимально ответственно.

Именно от вашего профессионализма, ответственности, принятия выверенных решений, грамотного планирования и взвешенного подхода к распределению бюджетных средств зависит функционирование каждой организации и учреждения, социальное благополучие жителей Норильского промышленного района.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в профессиональной деятельности! Финансовой независимости вам, вдохновения, верных друзей и надёжных коллег.

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска