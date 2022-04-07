9 апреля россияне напишут «Тотальный диктант»

В Норильске в этом году оффлайн-площадка организована не будет, однако горожане смогут принять участие в акции в онлайн-режиме. Желающим необходимо пройти регистрацию на официальном сайте диктанта.

Участникам предстоит написать текст Марины Степновой, автора романов «Женщины Лазаря» и «Сад». Он расскажет историю воронежского подростка XIX века, который готовится к встрече с первой любовью. В этом году онлайн можно будет написать все четыре части текста «Тотального диктанта» — виртуальная трансляция будет проводиться одновременно с живой начиткой 9 апреля в 8.00, 11.00, 14.00 и 23.00 (МСК).