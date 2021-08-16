19 августа в Норильске на время прервётся теле- и радиовещание

С 08.00 до 17.00 20 цифровых эфирных телеканалов и FM-радиостанций кратковременно приостановят трансляцию. Среди них: РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Северный город», ТК REN-TV, «РАДИО ГОРОД», «Авторадио», «Радио «Северный город», «Европа Плюс», «Ретро FM», «Радио ВЕРА», «Русское Радио», «Радио «Любовь», «Радио «Дельта», «Дорожное радио», «Радио «Наше радио», «Радио «Маяк», «Радио «Вести ФМ».

С подробным графиком проведения профилактических работ можно ознакомиться на сайте смотрицифру.рф в разделе «Кратковременные отключения теле- радиосигнала» и в Кабинете телезрителя, а также в мобильном приложении «Телегид», во вкладке «Вещание».

Специалисты телерадиоцентра приносят извинения норильчанам за доставленные неудобства и просят отнестись с пониманием к временному отключению теле- и радиовещания.