9 февраля - День работника гражданской авиации

Уважаемые работники и ветераны гражданской авиации Норильска, примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником.

Дело вашей жизни для непосвящённых людей всегда овеяно романтикой. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры, операторы, техники, специалисты наземных служб аэропорта находятся в неразрывной связи друг с другом. Вам открыты более широкие горизонты, как в небе, так и во время прилёта и посадки пассажиров.

Яркие эмоции, ощущение безграничного пространства и возможность за короткое время преодолевать большие расстояния непременно связаны с вашей профессией. Норильчане это понимают, пожалуй, лучше большинства соотечественников, ведь связь с Большой землёй круглый год обеспечивают только воздушные ворота города.

Организация и проведение полётов - круглосуточный труд. Невероятно ответственный, требующий глубоких знаний и смелости, мастерства и самоотдачи. От всей души благодарю вас за безупречное отношение к делу. За то, что помогаете жителям Норильска расширять свою географию, навещать родных и близких из других городов и просто видеть мир с высоты.

Желаю чистого неба, вдохновения, сил и энергии для дальнейшей работы. Пусть количество взлётов традиционно равняется количеству посадок, а дома вас встречают дорогие сердцу люди. С праздником!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска