9 февраля управление Росреестра проведёт всероссийскую горячую телефонную линию

В этот день с 14.00 до 17.00 жители Красноярья смогут задать вопросы на тему государственной регистрации прав и внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

Телефон горячей линии – +7 (391) 226-55-13

Всероссийская горячая линия организована в рамках мероприятий, приуроченных к 15-летию образования Росреестра и 25-летию создания в России системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.