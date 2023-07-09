Поздравление с Днём Российской почты от главы города Дмитрия Карасева

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи Норильска!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Сегодня почта переживает серьёзную модернизацию. Несмотря на наличие различных информационных площадок и возможности мгновенно обмениваться сообщениями, почтовая связь продолжает оставаться самым доступным и популярным видом коммуникации. Труд работников почты невозможно переоценить, а для жителей Крайнего Севера бесперебойная работа и своевременная доставка почты жизненно необходимы. Живущие в Заполярье всегда могли рассчитывать на ответственность, профессионализм, коммуникабельность и открытость норильских почтовых работников.

От всей души желаю всем ветеранам и работникам «Почты России» крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, реализации намеченных планов и новых успехов в профессиональной деятельности!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска