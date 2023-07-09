Поздравление с Днём Российской почты от Александра Пестрякова

Уважаемые сотрудники «Почты России», от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Несмотря на то что сегодня существует множество способов связи и пересылки тех или иных грузов, именно российская почта вот уже 330 лет является самым надёжным и распространённым — ведь почтовые отделения есть даже в самых отдалённых уголках нашей огромной страны. Сегодня «Почта России» — это не только письма и посылки. Это множество современных и востребованных услуг, большинством из которых мы можем воспользоваться, что называется, не вставая с дивана. Уверен, что, благодаря использованию современных технологий в своей работе, российская почта всегда будет успешно конкурировать со всеми аналогичными поставщиками услуг.

Миллиарды писем, сотни миллионов посылок, бандеролей и печатных изданий ежегодно — за этими статистическими данными стоит безупречная работа сотрудников «Почты России». Людей, которые на протяжении нескольких веков хранят традиции почтовой отрасли, оперативно доставляют корреспонденцию и отправления, помогают всем нам не чувствовать многотысячных расстояний между городами и населёнными пунктами. Для норильчан, географически отдалённых от Большой земли, это особенно важно.

Дорогие сотрудники «Почты России», искренне желаю вам, чтобы работа всегда приносила радость и удовлетворение, по достоинству ценилась теми, для кого вы трудитесь. Здоровья вам и вашим близким, благополучия, добра и счастья!

Александр Пестряков,

председатель городского Совета Норильска