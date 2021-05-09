9 Мая — День Победы. Поздравление Александра Пестрякова

Дорогие ветераны и труженики тыла, уважаемые норильчане!

Примите искренние поздравления с самым важным для нашей страны праздником — Днём Великой Победы!

Эта священная дата навсегда вписана не только в историю Советского Союза и России, но и в сердце каждого из нас. Именно память о тех страшных 1418 днях, о величайшем мужестве и героизме наших солдат, об истинной вере в Победу, которой жили тогда сотни миллионов наших соотечественников, помогает нам не повторить ошибок прошлого. С каждым годом светлый майский день 1945 года уходит всё дальше от нас, но в наших силах не допустить забвения подвига советского солдата во имя мира на земле.

К сожалению, в этом году мы вновь не сможем собраться вместе у Вечного огня, чтобы почтить память павших и лично приветствовать норильских ветеранов. Но я уверен, что сегодня в каждой семье Норильска будут вспоминать тех, кто подарил нам мирное небо и возможность жить в свободной стране.

С праздником вас, дорогие норильчане! Желаю добра, взаимопонимания и счастья каждой семье. Вечная память безвременно почившим героям Великой Отечественной войны и низкий поклон нашим ветеранам.

Александр Пестряков,

председатель городского Совета Норильска