9 Мая — День Победы. Поздравление Дмитрия Свиридова

Дорогие ветераны, участники Великой Отечественной войны и труженики тыла! Уважаемые земляки!

Сколько бы лет ни прошло, в нашей памяти навсегда останется май 1945 года. День Победы вобрал в себя и боль утрат, живущую в каждой семье, и гордость за Отечество, и нашу искреннюю благодарность поколению победителей. Мы гордимся, что среди прославленных героев Великой Отечественной войны немало наших земляков. Но с каждым годом фронтовиков становится всё меньше. Сегодня в крае проживают всего 419 участников войны.

Дорогие ветераны! Ваше беспримерное мужество, стойкость, любовь к Родине, верность самым высоким идеалам и долгу остаются для нас истинным примером преодоления трудностей и угроз в современном мире.

Непростое время противостояния пандемии заставило нас по–иному осмыслить привычные радости и возможности. Мы научились дорожить истинными ценностями: здоровьем, заботой и поддержкой близких. И в этом году День Победы на всей территории Красноярского края вновь будет отмечаться с учётом эпидемиологической обстановки. Но ничто не сможет стать препятствием для чествования героев, в том числе проведения «Бессмертного полка», пусть и в онлайн–режиме, для выражения глубокой признательности ветеранам на праздничных встречах и акциях.

В этот великий праздник от всей души желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мира и благополучия!

С Днём Победы!

Дмитрий Свиридов,

председатель Законодательного собрания

Красноярского края