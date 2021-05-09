9 Мая — День Победы. Поздравление Юрия Захаринского

Уважаемые норильчане, дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днём Победы — священным для нашего народа праздником!

В нашей стране, пережившей тяготы военного времени и потерявшей на полях сражений миллионы своих сыновей и дочерей, этот день близок сердцу каждого. В каждой семье есть своя история, связанная с Великой Отечественной войной. Свои герои, которых помнят и чтят. В моей семье их четверо. Я храню их истории и фотографии, горжусь тем, что они сражались за свободу нашей Родины и сумели её защитить.

Сейчас над нашей головой мирное небо. Чтобы так было всегда, мы должны помнить о подвиге героев–освободителей, сокрушивших фашизм. Вдохновляться их силой и самоотверженностью, хранить верность Отечеству и тем нравственным ценностям, которые отстояли наши предки.

Юрий Захаринский,

депутат Законодательного собрания Красноярского края