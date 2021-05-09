9 Мая — День Победы. Поздравление Николая Уткина

Уважаемые ветераны и жители Норильска!

От лица компании «Норникель» и от себя лично поздравляю вас с 76–й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

Норильчане в тяжёлое военное время вместе со всей страной ковали Победу на заводах и на фронтах. Больше семи тысяч наших земляков воевали. А главной задачей тех, кто остался в Норильске, был запуск большого металлургического завода, с которого и началась вся норильская металлургия. В 1942 году наш комбинат выдал первую тонну катодного никеля, которой хватило бы на 25 танков. Это было достижение норильских металлургов, внёсшее вклад в большую Победу 1945–го.

К 1944 году объёмы выпуска норильского никеля выросли в полтора раза, меди — в два раза, началось производство кобальта, а добыча угля была доведена до 650 тысяч тонн в год. Так труд норильчан помог выиграть битву с врагом. А после Победы Норильск и комбинат, благодаря колоссальным залежам металлов, стали сокровищницей для восстановления народного хозяйства, разрушенного войной.

Сегодня мы с благодарностью вспоминаем тех, кто воевал на полях сражений, кто ковал победу в тылу, стоя у металлургических печей. Спасибо вам за подаренную жизнь, за ваши героизм и мужество, за счастье на лицах наших детей. Низкий вам поклон!

Для всех россиян День Победы — великий праздник! День памяти и радости! Хочу поздравить вас, земляки, с этой важной для многих поколений датой и пожелать вам и вашим близким благополучия, здоровья, счастья и любви!

Николай Уткин,

старший вице–президент

ПАО «ГМК «Норильский никель» — руководитель Норильского дивизиона