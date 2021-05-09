9 Мая — День Победы. Поздравление Валерия Семёнова

Уважаемые ветераны и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла! Дорогие земляки!

Примите искренние поздравления с великим праздником — Днём Победы!

Семьдесят шесть лет назад подвиг советского народа — Победа в Великой Отечественной войне — вернул нам право на мирную жизнь в свободной стране.

Для всех граждан России это главный, всенародный праздник. Он объединяет личные истории каждой семьи. Мы чтим и всегда будем помнить великий подвиг наших отцов и дедов, величайшее мужество и стойкость в тяжёлых испытаниях военных лет всех тех, кто ценой своего здоровья и жизни сражался с фашистскими захватчиками, ковал победу в тылу.

Советский народ показал всему миру несгибаемую силу духа и безграничную любовь к своей Родине. Память об этом величайшем подвиге живёт в сердцах каждого из нас, мы всегда будем гордиться нашими ветеранами, равняться на защитников нашей страны.

От всего сердца желаю вам здоровья и долголетия. Пусть каждый день будет окружен заботой и вниманием близких людей. Мира, тепла и уюта вашему дому!

Низкий вам поклон!

Валерий Семёнов,

сенатор Российской Федерации