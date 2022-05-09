Поздравление с Днём Победы в Великой Отечественной войне от Александра Усса и Алексея Додатко

Уважаемые жители Красноярского края! Дорогие земляки!

Поздравляем вас с 77–й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

Этот священный праздник неподвластен времени. Он стал символом торжества справедливости, самым дорогим достоянием нашей Отчизны. Девятое мая сорок пятого положило начало новой жизни, новому миру.

Путь к алому стягу над рейхстагом был долгим. Его огненные вехи — стойкий Брест и непокорённый Ленинград, Москва, Сталинград, Курская дуга, освобождённая Украина. Миллионы людей героически бились с врагом, являя примеры подлинного мужества. Изгнав оккупантов со своей земли, советские солдаты принесли мир Европе. Хранить память о заслугах великого поколения, защищать истину — наша обязанность.

Сибиряки сыграли решающую роль в боях за столицу, отважно действовали на других направлениях. Надёжной опорой фронта был тыл. Красноярск стал мощным центром оборонной промышленности. Здесь производили пушки и миномёты, авиабомбы и снаряды, бронепоезда и санитарные вагоны. Подростки, женщины, старики сутками стояли у станков. За вклад в Победу Красноярск удостоен звания «Город трудовой доблести».

С чувством признательности и глубочайшего уважения мы преклоняемся перед ратным и нравственным подвигом ветеранов. Имена героев навеки останутся в летописи воинской славы державы. Сегодня наследники легендарного поколения отстаивают право страны на безопасность, противостоят попыткам предать забвению общую историю.

С Днём Победы, друзья! Пусть этот всенародный праздник подарит оптимизм и надежду на лучшее.

Успехов в делах, здоровья и счастья! Александр Усс, губернатор Красноярского края

Алексей Додатко, председатель Законодательного собрания Красноярского края