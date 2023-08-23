9 сентября в Дудинке откроется ярмарка «Приметы осени»

В этот период с 10.00 до 19.00 гости и жители Дудинки смогут приобрести мясную, молочную, плодоовощную продукцию по более низкой цене, чем в розничных магазинах. Кроме того, для посетителей выставки в этом году приготовили сюрприз: северян встретят ростовые фигуры, на сцене выступят творческие коллективы Дудинки, а дети смогут порезвиться на спортивной площадке.

Организатором ярмарки выступает администрация Таймыра.

Организаторы напоминают, участниками ярмарки могут стать юридические лица, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, граждане, ведущие личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством и животноводством. Для этого необходимо до 31 августа подать заявление об участии в письменном виде (при личном обращении) или в сканированном виде (в форматах PDF или JPEG) на адрес электронной почты zakaz@taimyr24.ru.

Приём заявлений при личном обращении ведётся в отделе потребительского рынка администрации муниципального района по адресу: Дудинка, ул. Дудинская, 7а, кабинет № 14, в рабочие дни с 9.00 до 17.00.