9646 семей в Красноярском крае распорядились материнским капиталом через банки

Передача сведений из банков позволяет родителям одновременно с оформлением кредита сразу подать заявление о распоряжении материнским капиталом на покупку или строительство жилья. Средствами сертификата при этом оплачивается основной долг либо первоначальный взнос по кредиту.

Заявления и необходимые документы финансовые учреждения передают в ОСФР по Красноярскому краю по электронным каналам, что ускоряет процесс распоряжения средствами. Если кредит или заём уже оформлены, родители могут подать заявление о распоряжении только в Социальный фонд. Однако и в этом случае обмен информацией с банками помогает направить средства на выбранные цели, поскольку владельцу сертификата не нужно представлять в СФР документы и справки по выданному кредиту. Все эти сведения ведомство запросит самостоятельно.

Социальный фонд регулярно заключает новые соглашения об обмене данными с банками, чтобы упростить процедуру использования материнского капитала на улучшение жилищных условий. В настоящее время в Красноярском крае заключены соглашения с 18 банками.