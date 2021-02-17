​Мошенники начали действовать от лица Пенсионного фонда России

Накануне смс-волна от мошенников, которые прикрываются ПФР, накрыла Красноярский край. Оформление сообщений на первый взгляд внушает доверие, так как ссылка, которая прикреплена, практически аналогична с сайтом ПФР. Содержание также может усыпить бдительность граждан:

«Здравствуйте, [Ваше имя]! Не смогла до Вас дозвониться. На Ваши ФИО истекает срок получения денежной компенсации, - говорится в послании.

Затем сообщается, что получить деньги можно по указанной ссылке. Но не стоит спешить забрать эту «компенсацию».

Специалисты Пенсионного фонда предупреждают, что, перейдя по данной ссылке, может случиться непоправимое. А также рекомендуют удалить чат и добавить номер в чёрный список.

Все данные о льготах и выплатах можно получить лично у специалистов либо на официальном сайте Пенсионного фонда, но ни в коем случае не через рассылку в мессенджерах.