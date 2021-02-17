​Завтра в Норильске будет работать общественная приёмная

Норильчане смогут задать личные вопросы, которые относятся к компетенции министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края. Приём проведёт заместитель министра — начальник отдела государственного экологического надзора министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края Юлия Гуменюк.

Приёмная будет работать 18 февраля с 11.00 до 14.00 по адресу: Ленинский проспект, 21, 1-й этаж.

Напомним, что приём проводится только по предварительной записи и при наличии документа, удостоверяющего личность.

Записаться можно по телефонам: 8-800-707-77-44, 8 (391) 229-15-10, 8 (391) 229-15-12.