​В Мурманске создаётся самый крупный ветропарк в России за полярным кругом

Строительство реализуется компанией Enel Green Power, глобальным подразделением Группы Enel, отвечающим за развитие и функционирование объектов возобновляемых источников энергии по всему миру.

Компания «Энел Россия» в марте 2020 года приступила к строительству в Мурманской области Кольской ветроэлектростанции мощностью 201 МВт c инвестициями в 273 миллиона евро, ввод которой в эксплуатацию запланирован на конец 2021 года.

Ветропарк сможет вырабатывать порядка 750 ГВтч в год, исключая выброс в атмосферу около 600 тысяч тонн углекислого газа. Кольская ВЭС будет оснащена 57 турбинами и расположена на территории общей площадью 257 гектаров. Строительство идёт в 80 километрах от Мурманска.

Как отметил глава подразделения Европа и Евро-средиземноморский регион группы Enel Симоне Мори, с началом строительства этого объекта компания подтверждает приверженность энергетическому переходу России к низкоуглеродной экономике.