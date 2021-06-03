В Мурманске создаётся самый крупный ветропарк в России за полярным кругом
В Мурманске создаётся самый крупный ветропарк в России за полярным кругом
В Мурманск доставлена очередная партия основного оборудования для ветропарка «Энел Россия». Это 15 секций башен для ветроэлектрических установок общим весом 979 тонн.
Строительство реализуется компанией Enel Green Power, глобальным подразделением Группы Enel, отвечающим за развитие и функционирование объектов возобновляемых источников энергии по всему миру.
Компания «Энел Россия» в марте 2020 года приступила к строительству в Мурманской области Кольской ветроэлектростанции мощностью 201 МВт c инвестициями в 273 миллиона евро, ввод которой в эксплуатацию запланирован на конец 2021 года.
Ветропарк сможет вырабатывать порядка 750 ГВтч в год, исключая выброс в атмосферу около 600 тысяч тонн углекислого газа. Кольская ВЭС будет оснащена 57 турбинами и расположена на территории общей площадью 257 гектаров. Строительство идёт в 80 километрах от Мурманска.
Как отметил глава подразделения Европа и Евро-средиземноморский регион группы Enel Симоне Мори, с началом строительства этого объекта компания подтверждает приверженность энергетическому переходу России к низкоуглеродной экономике.