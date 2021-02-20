​Как не угодить в больницу, катаясь с горок?

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности Юрий Голологов рассказал четвероклассникам о правилах, которые необходимо выполнять, чтобы развлечение не превратилось в трагедию.

Решив скатиться с горки, её необходимо исследовать и понять, что она безопасна для катания. Нельзя, например, кататься с горки в начале зимы - лёд может быть слишком тонким. Также необходимо убедиться, что спуску не помешают кусты, деревья, земляные выступы и тому подобное. Если оказалось, что препятствие всё же имеется и избежать столкновения невозможно, надо попытаться свернуть или затормозить ногами, чтобы сбавить скорость, или соскочить с санок, ледянок и т.д.

При катании следует использовать небольшие куски картона, пластика без острых краев, желательно округлой формы, что позволит скользить лучше. Нельзя спускаться с горки стоя или лёжа на животе головой вперед. Съезжать следует сидя, ногами вперёд.

Подниматься на снежную горку следует только по специально оборудованным лестницам. Если таковых нет, возможно, эта горка не предназначена для катания. Спуск не должен заканчиваться рядом с пешеходной дорожкой и проезжей частью.

Находясь на вершине, необходимо соблюдать дисциплину, скатываясь - держать дистанцию. Перед тем как съехать следует убедиться, что ни в кого не врежешься. Съехав с горки, нужно сразу же отойти в сторону. Перебегать ледяную дорожку также не рекомендуется.

Если, несмотря на все меры предосторожности, травма получена, необходимо сразу же вызвать скорую.