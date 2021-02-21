По факту обрушения галереи на НОФ задержаны четыре человека

По данным СК, задержанные — начальник отдела по техническому надзору, главный инженер и начальник дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики, а также сотрудник подрядной организации - ремонтно-строительного треста "Норильскникельремонта",отвечающий за допуск сотрудников к работам.

По версии следствия, в июле 2018 года при обследовании строительных конструкций здания склада дробления руды были обнаружены дефекты, которые могли привести к обрушению. И было принято решение о проведении ремонта, однако из-за бездействия задержанных его не начали вовремя.

В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством о заключении задержанных под стражу.