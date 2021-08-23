По словам Константина Калинина, главного врача норильской инфекционной больницы, пока не привито даже 50% норильчан. Многие настроены по поводу вакцинации скептически, предпочитая опираться на слухи в соцсетях.

«В интернете каждый день рождается всё больше баек о вакцинации. Однако за всю пандемию в ковидных госпиталях Норильска не было ни одного смертельного случая среди вакцинированных. Да и среди пациентов - вакцинированных единицы. Напрашивается вывод: негатив, нагнетаемый по отношению к прививочной кампании, может нанести только вред», - говоритл Константин Калинин.

Статистика заболеваемости COVID-19 подтверждает позицию медика. За последние дни количество заболевших в сутки не опускается ниже 50. А за прошедшую неделю коронавирусом заболели 459 норильчан. Одна из них - Елена Шевцова, сотрудница налоговой инспекции. В прошлый четверг женщина поступила в ковидный госпиталь с пневмонией, но её история начинается задолго до этого.

«31 июля моя дочь вернулась из Красноярска, откуда и привезла вирус. Уже 2 августа у меня пропали обоняние и вкус, подскочила температура. Сначала я пыталась заниматься самолечением, но когда температура поднялась до 38,6 градусов, обратилась в поликлинику. Как и положено, меня отправили на карантин и назначили лечение. До этого я думала, что коронавирус - это обычная болячка, но я жестоко ошибалась. 12 дней у меня держался жар, ломило всё тело и болела поясница», - поделилась женщина.

К контрольному тесту на антитела у Елены прошли все симптомы болезни, и её самочувствие значительно улучшилось. Была небольшая одышка, но она думала, что это последствия вируса. После того как у неё взяли тест и сделали флюорографию, выяснилось, что у Елены пневмония. Её незамедлительно положили в ковидный госпиталь. Сейчас Елена находится на кислородном дыхании, так как одышка у неё появляется даже при обычном разговоре. «А после обхода палаты ощущение такое, будто я вскопала целое поле картошки», - добавляет пациентка.

Несмотря на все сложности, в Норильске прослеживается и положительная динамика. На выходных было сокращено количество коек в красных зонах. Это связано с тем, что ежедневно количество выздоровевших в два раза превышает число заболевших. На сегодняшний день в городе развёрнуто 285 коек.

«К нам попадают люди с наличием сопутствующих хронических заболеваний, пациенты старше 60 лет, граждане с избыточным весом, что тоже является фактором риска. При этом все они не привиты. А ведь если повторно заболевает вакцинированный человек, он, как правило, может лечиться амбулаторно. Потому я активно призываю всех норильчан к вакцинации», - пояснил Константин Калинин.

На сегодняшний день в городе имеется несколько вакцин на выбор - «Спутник V», «Спутник Лайт», «Ковивак» и «ЭпиВакКорона». Побочные эффекты, которых так многие боятся - слабость, озноб и повышение температуры. Осложнениями их назвать нельзя, да и встречаются они у единиц.

«Пока известно, что после прививки титры антител в крови человека сохраняются до полугода. У переболевших коронавирусом количество антител в крови уменьшается значительно быстрее. Поэтому уже через месяц они могут спокойно поставить прививку. Что касается ревакцинации, считается, что её нужно проходить через полгода. А чтобы понять, как долго могут сохраняться антитела и какая вакцина в этом плане эффективнее, нужно дополнительное время», - подытожил главный врач.

Напоминаем, что в Норильске действуют семь прививочных пунктов, где можно пройти вакцинацию против коронавируса.

В поликлиниках Центрального района:

- ул. Талнахская, 76, телефоны: 8-908-033-70-22, 34-40-80, 34-52-22;

- Солнечный пр-д, 7а, телефоны: 8-908-033-72-54, 46-57-44.

В дополнительных пунктах:

- СРК «Арена», второй этаж, суббота - воскресенье, с 12.00 до 18.00, понедельник - с 13.00 до 19.00;

- многофункциональный центр, вторник - пятница, с 13.00 до 19.00.

В Талнахе:

ул. Маслова, 5, 7, телефоны: 400-600, 37-50-77.

В Кайеркане:

ул. Надеждинская, 11, телефоны: 31-50-77, 36-07-84.