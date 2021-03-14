А если это ваш ребёнок?

— Как бы то ни было, но в ситуации на дороге всё же стоит понимать, что безопасность и сохранность нашего здоровья и жизни зависят в большей степени от нашего поведения. Не стоит идти на принцип и лезть под колёса автомобилистов только потому, что у пешего участника движения есть преимущество на пешеходном переходе. Бампер машины можно починить, а вот голову после столкновения с авто — проблематично. Денис Корнилов, заместитель начальника ОГИБДД

– С начала года с участием детей в Норильске произошло четыре ДТП, в трёх из них пострадали дети. Так, две аварии случились на пешеходном переходе на ул. Б. Хмельницкого у гимназии № 5. К счастью, дети остались живы, а одна из школьниц и вовсе отделалась лёгким испугом. Со слов девочек выяснилось, что они, прежде чем переходить дорогу, не убедились, что все машины остановились, и вышли на проезжую часть. Водители же не посчитали нужным предоставить преимущество пешеходам. Сотрудники Госавтоинспекции в работе со школьниками всегда делают акцент именно на том, что прежде чем выйти на дорогу, пешеход должен убедиться, что все машины остановились и готовы его пропустить.

Мне сложно объяснить, почему именно на этом пешеходном переходе сложилась такая ситуация. Он оборудован в соответствии с требованиями ГОСТ, хорошо просматривается даже в тумане. Все горожане прекрасно знают, что рядом находятся два образовательных учреждения и в этом районе всегда много детей.

Я думаю, что проблема здесь всё же не в детях: наши ребята очень хорошо знают правила дорожного движения. Профилактическая работа со школьниками ведётся по всем направлениям: и в учебных заведениях, и в Норильском центре безопасности движения. Проходит множество акций, рейдов, встреч с сотрудниками ГИБДД, а безопасность дороги к школе контролируют родительские патрули. Сейчас в преддверии каникул проходит «Декада дорожной безопасности детей». Юные норильчане изо дня в день слышат о безопасном поведении на улицах и дорогах города: их среди ночи можно поднять, и они расскажут о дорожных ловушках. С другой стороны, дети в силу возрастных особенностей не могут предугадывать последствия своих поступков: они увлекаются игрой и забывают обо всём на свете, могут задуматься о чём–то и не обращать внимания на происходящее вокруг. И для того чтобы с ними не случилась беда, нужна помощь взрослых.

Хотя жизнь показывает, что, к сожалению, положиться на взрослых дети тоже могут не всегда. Знания ПДД у пап и мам зачастую хромают. В Норильске нередко бывают случаи, когда родители тащат своих детей через проезжую часть на красный сигнал светофора. Часто взрослые пешеходы, уткнувшись в телефон или наглухо спрятавшись в капюшоне, переходят дорогу, не убедившись в том, что автомобили их пропускают, тем самым показывая детям не просто дурной, но и крайне опасный пример. Взрослый ребёнку должен не просто говорить как надо правильно делать, а поступками подкреплять свои слова. Дети смотрят, прежде всего, на взрослых и учатся на их примере, а уж потом прислушиваются к сказанным ими репликам.

Не отстают в соревновании по нарушениям и автомобилисты: они напрочь забывают о том, что управляют средством повышенной опасности и на дороге должны быть бдительными вдвойне. Особенно там, где есть образовательные, спортивные или досуговые учреждения, там, где есть вероятность, что на дорогу может внезапно выскочить ребёнок. Непредоставление преимущества пешеходу на нерегулируемом пешеходном переходе — самое распространённое нарушение ПДД водителями. Даже если ребёнок не убедился в том, что автомобили его пропускают, вина за возможное дорожно–транспортное происшествие будет лежать на водителе.

Другая причина аварий с участием детей и взрослых пешеходов — это большое количество иногородних водителей, которые плохо ориентируются в городе. Нельзя исключать и проблему отсутствия взаимоуважения на дорогах. Грешат наши автолюбители и нарушением скоростного режима. Собственно, из–за этого они частенько и «проскакивают» через пешеходные переходы. Зимой такое легкомыслие приводит к увеличению тормозного пути и, соответственно, к аварии. Особенно опасно превышение скорости во дворах, где всегда много детей: ребёнок может в любой момент выскочить из–за снежного вала или скатиться с него, угодив прямиком под колёса водителя–лихача.

Родители–автомобилисты грешат тем, что «забывают» пристёгивать своих детей ремнями безопасности. Из–за этого нарушения 15 февраля при столкновении двух иномарок пострадал ребёнок–пассажир — малыша с травмами госпитализировали в городскую больницу. Почему–то среди автомобилистов до сих пор популярны мифы о вреде ремня безопасности: водители считают, что в случае ДТП он не спасает, а травмирует ещё больше. Это серьёзное заблуждение! Множество краш–тестов давным–давно доказали, что ремень безопасности во время аварии спасает жизнь как водителю, так и пассажирам.

Во второй главе ПДД «Общие обязанности водителей» в пункте 2.1.2 говорится, что водитель обязан при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями. А в главе 22 «Перевозка людей» в пункте 22.9 написано, что перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Другое распространённое нарушение ПДД среди водителей связано с тем, что при повороте автомобиля направо или налево они не предоставляют преимущество в движении пешеходу. Между тем правила дорожного движения обязывают автомобилиста пропустить пешехода.

Отдельно стоит взрослым и детям напомнить о безопасном поведении на загородных трассах — световозвращатели здесь обязательны, даже несмотря на то, что световой день сейчас стал длиннее. Переходить проезжую часть можно только по пешеходному переходу. Не стоит пытаться догнать подъехавший автобус и бежать за ним через дорогу — это может привести к трагедии. Помним, что автобус нельзя обходить ни спереди, ни сзади: необходимо дождаться, когда он отъедет, и только после этого переходить проезжую часть по пешеходному переходу.

Как бы то ни было, но в ситуации на дороге всё же стоит понимать, что безопасность, сохранность нашего здоровья и жизни зависит в большей степени от нашего поведения. Не стоит идти на принцип и лезть под колёса автомобилистов только потому, что у пешего участника движения есть преимущество на пешеходном переходе. Бампер машины можно починить, а вот голову после столкновения с авто — проблематично.