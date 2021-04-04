А это мысль!

В номинации «ТОП–10 инициатив с экономическим эффектом не менее 100 тыс. рублей» победителями стали 34 человека. При оценке учитывалась личная степень участия авторов и соавторов при формировании инициатив. Лидеров в различных номинациях выбирали среди работников минерально–сырьевого комплекса, обогатительно–металлургических переделов, обеспечения производства основной деятельности. В номинации, определяющей активность работников, лучшими стали три конкурсанта; в номинациях, где рассматривалась эффективность поданных инициатив — четверо. Кроме того, определены пятеро победителей в номинации «Самая оригинальная идея в области техники безопасности и охраны труда». Общий фонд премирования работников составил 2,6 млн руб.

Рудник «Комсомольский» занимает второе место среди горнодобывающих предприятий Заполярного филиала «Норникеля» по количеству производственных инициатив и вовлечённости персонала в программу. Одна из инициатив принадлежит молодому выпускнику Санкт–Петербургского горного университета Дмитрию Падучину. Его предложение состоит в создании системы ориентации в условиях рудника по аналогии с наземными системами навигации.

– Когда я впервые спустился под землю, сразу понял, что одна из главных проблем новичков — найти правильный путь к месту работы, — говорит Дмитрий. — А ведь производственный процесс может стать более эффективным за счёт экономии времени на перемещения по выработкам.

Суть инициативы проста — снизить простои самоходных буровых установок, ожидающих заправки. Поскольку в течении смены установка может перемещаться по участку из одного забоя в другой, оперативно передавать информацию заправщику не представляется возможным. Кроме того, разработка Дмитрия позволит предупреждать о работах на том или ином маршруте машиниста — по аналогии с тем, как на поверхности любой навигатор предупреждает о пробках или проведении ремонтных работ. Это поможет планировать оптимальный маршрут движения заправочной машины. Ещё одна задача системы — помощь вновь прибывшим машинистам подземных машин в изучении маршрутов передвижения на участке выполнения работ, на что обычно тратится немало времени.

Пока готовых решений для задач подобного рода на рынке нет. Есть системы позиционирования людей и транспорта под землей, но у них совсем другие функции. Пока задумка конкурсанта находится на стадии выбора оптимального способа реализации. Планируемый срок разработки действующего прототипа — четвёртый квартал 2021 года, его стоимость специалистами цифровой лаборатории «Норникеля» оценивается приблизительно в 5 млн рублей. Ожидаемый экономический эффект от внедрения должен составить порядка 37 млн руб.

На сегодня сотрудниками рудника «Комсомольский» подано 1860 производственных инициатив, 59 мероприятий с подтверждённым экономическим эффектом уже реализовано и используется на предприятии. К таковым можно отнести применение специализированного самоходного дизельного оборудования для проходки отрезных и вентиляционных восстающих, которое было тиражировано и на рудник «Октябрьский».

Суть процесса заключается в механической проходке отрезного восстающего, что не только гарантирует положительный результат, но и исключает необходимость проходки порядка 65 м промежуточного штрека. Авторы производственных инициатив в числе прочего постоянно работают над сокращением плечей отгрузки горной массы для наиболее эффективного использования ПДМ.

Таким образом, сотрудники рудника ежемесячно становятся авторами около 60–70 производственных инициатив, направленных как на повышение производительности труда и снижение издержек, так и на улучшение условий труда и повышение уровня безопасности.

Ещё одна производственная инициатива, возникшая «в недрах» рудника, направлена на увеличение срока службы головных канатов. Её автор, начальник участка скипового подъёма Александр Ефименко — в числе самых результативных работников по части снижения операционных затрат. Его предложение также вошло в «ТОП–10 инициатив с экономическим эффектом не менее 100 тыс. рублей». В процессе эксплуатации головных канатов подъёмной машины скипового ствола произошло их необратимое укорачивание, что с одной стороны требовало их замены, с другой — нормативы позволяли канаты эксплуатировать. На замену головных канатов требуется не менее четырёх суток, что означает простой одного подъёма и уменьшение времени работы второго. Чтоб не допустить длительных перерывов, были спроектированы и закуплены прицепные устройства с удлинёнными звеньями. Это позволило более безопасно производить загрузку скипов.

– Это позволило нам сократить время на обслуживание прицепных устройств согласно всем нормам и правилам, — поясняет Александр Ефименко. — Изменять проект по эксплуатации подъёмного устройства не потребовалось, после установки конструкции простой составил всего девять часов без снижения работы второго подъёма, и при этом мы даже выполнили суточные показатели. Экономия сразу же после внедрения предложения составила более 10 миллионов рублей.

Важность программы производственных инициатив для повышения эффективности производства всеми участниками оценивается очень высоко. Программа даёт работникам возможность реализовать собственный потенциал и служит кратчайшим путём для претворения плодотворных идей в жизнь.

Краевые производители и компания «Норникель» усиливают кооперационное взаимодействие.

На этой неделе в городе с бизнес–миссией находились представители ряда краевых компаний, работающих в сферах строительных услуг, производства энергетического оборудования, строительных материалов, светодиодной техники, пошива спецодежды, а также выпуска дезинфицирующих средств. Делегацию возглавлял министр промышленности, энергетики и жилищно–коммунального хозяйства Красноярского края Евгений Афанасьев. Напомним, его министерство реализует приоритетный проект по развитию внутрирегиональной кооперации, в том числе направленный на решение стратегических задач по импортозамещению. Работа выстраивается в формате «Дней крупных компаний»: специалисты по закупкам проводят с краевыми производителями промышленной продукции семинары, раскрывающие особенности закупочной деятельности.

Нынешняя бизнес–миссия призвана расширить кооперационное сотрудничество производителей с предприятиями «Норникеля». Открылась она установочным совещанием под председательством министра промышленности, энергетики и ЖКХ Евгения Афанасьева и старшего вице–президента «Норникеля» — руководителя Норильского дивизиона Николая Уткина. Стороны подвели итоги совместной работы, а также обозначили перспективы на будущее. Евгений Афанасьев отметил, что Норильский дивизион является флагманом Красноярского края в работе по развитию внутрикраевых кооперационных связей. Общая сумма закупок продукции и услуг за последние пять лет составила более 83,6 млрд рублей. Из них 21,6 млрд — показатели 2020 года. В общей сложности доля закупок материальных ресурсов увеличилась на 85%, а оказание услуг — на 42%.

Для взаимодействия с правительством края выстроена эффективная схема: вся информация о потребностях компаний в ресурсах и услугах, а также о конкурсных закупках поступает в адрес рабочих групп отраслевого министерства. Только за 2020 год направлено почти 1,5 тысячи извещений об организации конкурсов, почти в тысяче случаев победу одержали предприятия региона.

«Мы очень рады тому, что есть столь положительный опыт развития внутрикраевой кооперации. Сегодня в Норильск прибыли представители 19 компаний. И со стороны «Норникеля», и со стороны краевых производителей есть желание участвовать в таких проектах. Часть из них уже выступала партнёром компании, другие на нашей встрече впервые. Но даже те, кто уже имел опыт такого сотрудничества, выходят на конкурсы с новой продукцией, целыми линейками, — поделился Евгений Афанасьев. — Активно внутри краевая кооперация развивается с 2011 года, и за это время объёмы закупок возросли более чем в 2,4 раза. Кроме того, объём закупок «Норникеля» у краевых производителей составляет более 30% в общем объёме закупок крупных компаний, участвующих в кооперации».

Оценивая возможности дальнейшего сотрудничества, Николай Уткин отметил, что наступивший год для компании особенно важен, это связано с реализацией масштабных проектов, особенно в строительной отрасли:

«Уже подписано соглашение, подразумевающее реновацию жилищного фонда, модернизацию коммунальной инфраструктуры и развитие социальной сферы. И нам важно участие краевых производителей. Мы готовы сесть за стол переговоров и обсудить долгосрочные планы. Это не работа на год, два или три. Мы чётко понимаем, чего хотим на десять лет вперёд».

Во время трёхдневного визита гости смогли ознакомиться с производственным процессом и перспективами развития компании, оценить её потенциальную потребность в оборудовании,

материалах и услугах.