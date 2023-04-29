А музыка звучит…

Равиль Рашидович Камаев родился 7 января 1961 года. Выпускник гимназии № 5. Высшее образование по специальности «солист оркестра, артист камерного ансамбля, преподаватель» получил в Красноярском государственном институте искусств (выпуск 1985 года).

Сегодня примерно четверть выпускников Кайерканской школы искусств в дальнейшем поступают в профильные высшие учебные заведения, а студенты Норильского колледжа искусств, Московского государственного университета культуры и искусства и других вузов успешно проходят в её стенах практику.

«Равиля Рашидовича отличали беззаветное служение любимому делу, преданность профессии и высокое чувство общественного долга. Мудрый наставник, настоящий руководитель, он посвятил себя классическому музыкальному искусству. Отдал ему много сил, знаний и энергии, внеся немалый вклад в развитие Кайерканской детской школы искусств и создание её в том виде, в котором она существует сейчас. Он был опорой и поддержкой для молодых сотрудников школы. По–отечески оберегал всех и каждого в коллективе, создавая комфортные, благоприятные условия для желания работать и творить. Щедро дарил окружающим всего себя. Про таких широких душой людей говорят: «Как много нашего ушло с тобой! Как много твоего осталось с нами!» — такие прощальные слова появились в эти скорбные дни на сайте школы.

Профессионализм и академическая образованность сочетались в Равиле Рашидовиче с постоянным поиском нового, передового опыта в культуре. Благодаря его непосредственному участию продолжают профессионально развивать и популяризировать исполнительское мастерство и художественное творчество коллективы учреждения, среди которых известные далеко за пределами Норильска духовой оркестр BrassBanda и ансамбль казачьей песни «Горлица», традиционно собирающие аншлаги на своих сольных концертах. Нельзя не отметить и хореографический коллектив «Кайерканская Мозаика», инструментальные ансамбли «Miss–квинтет» и «Дивертисмент», а также действующий на базе школы детский симфонический оркестр. За каждым коллективом стоят победы в конкурсах, гранты и субсидии, личный вклад Равиля Рашидовича в их достижения.

10 марта 2023 года указом губернатора Красноярского края Равилю Рашидовичу было присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры Красноярского края».