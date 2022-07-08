«Женька, мой Женька, уже год как тебя нет. Проклятый рак...

Добрый, великодушный человек, замечательный муж и отец, надёжный друг, мудрый руководитель, знающий специалист. К любому делу ты относился очень ответственно, и неважно, ремонтировал ли оборудование на работе, готовил ли обед или красил стены в ванной дома, ты всегда всё делал с удовольствием и очень качественно. И никогда никому не отказывал в помощи. Ты столько хорошего и доброго дал каждому из тех, кто общался с тобой!

Твои коллеги, узнав о твоём уходе, написали мне: «Женя в коллективе метеослужбы был авторитетом. И не было таких вопросов и проблем, которые терпеливо, тактично и грамотно не смог бы решить наш Женя. Его мнение и опыт ценили и смежные службы, и руководство авиапредприятия. Придя в 1984 году молодым специалистом, он сразу же зарекомендовал себя надёжным и грамотным работником и уже через год возглавил отдел аппаратной связи авиаметеорологической станции Алыкеля. В итоге — 35 лет трудового стажа на Крайнем Севере, в женском коллективе метеостанции. За Женей мы были как за каменной стеной».

Да, Женька, с тобой было надёжно. И очень весело. Особенно в тундре. Ты готов был бывать на природе в любое время года. Помнишь наш семидневный поход в районе озера Собачье? Перенося девушек через ручей, ты уронил, поскальзываясь, всех, кроме меня. Когда мы поднимались на тысячник, меня от высоты охватил ужас, а ты всё подбадривал и не давал смотреть вниз. А ещё шли целый день под дождём, а потом ты под этим бесконечным ливнем разжёг костёр. И как только тебе это удалось? После же, согревшись горячим чаем, мы влезли впятером в двухместную палатку и всю ночь орали песни.

А помнишь наши мини–походы с друзьями на Красные Камни, на наше озеро? Гуляевы Оля и Юра назвали его озеро Бух — от нашей с тобой фамилии Буханченко, которую я ношу уже почти 35 лет. Как там было по–домашнему уютно! Палатка, костёр, вечерние посиделки. Даже нашим столичным внукам Соне и Феде очень понравилось. Соня тогда поделилась: «Какая Италия? Вот где лучше всего». А Федя искупался в нашем озере, хотя температура воды была всего лишь +5 градусов. Он был очень доволен и горд собой. Утром же, проснувшись, мы увидели возле палатки полный котелок морошки — это ты уже успел набрать её для нас, чтобы порадовать. А какие ты собирал грибы! А потом раздавал друзьям.

Тундра осиротела без Женьки... Так считает друг Эдик, с которым протопали не один километр. Вот что он вспоминает: «Меня всегда удивляла способность Жени превратить поход с одной ночёвкой в целое путешествие. Создавалось впечатление постоянного движения, смены мест и насыщенности событиями.

А как мастерски в мгновение ока Женя мог организовать стоянку: разобрать рюкзак, поставить палатку, разжечь костер, сварить похлёбку, накрыть стол.

Разомлев у огня после горячей пищи, когда натруженные ноги, плечи и спина с благодарностью принимают заслуженный отдых, будучи уверенным, что с этого места тебя уже не сдвинет никакая сила, вдруг слышишь от Жени:

– А не сбегать ли нам вон на то озерцо, нарвать сабельника?

– Женя, зачем тебе сабельник? Это же целая морока: надёргать его, очистить, просушить, нарубить, донести...

– Потом найдём применение, главное — нарвать!

И пока раздумываешь, что бы такое ещё возразить, Женя уже мчится к обозначенной цели. Приходит через час мокрый, счастливый, с охапкой стеблей, начинает тут же их перебирать, раскладывать для просушки...

Особым шиком у нас в тундре был заварной молотый кофе со сливками. Утром, просыпаясь раньше всех, Женя успевал натаскать дров, разжечь костёр, набрать воду из ручья, вскипятить, заварить кофе и подать его своей любимой супруге после пробуждения. И так это всё было естественно, мило и трогательно!

А песни... Их Женя знал и любил великое множество. Одна из самых любимых — «Горы далёкие, горы туманные...» Юрия Кукина. Мы поём её теперь, собираясь вместе и вспоминая Женю, нашего замечательного, несравненного и горячо любимого Женьку. Яркий и обаятельный, надёжный и крепкий, настоящий мужик, с которым можно пойти в разведку! Он всегда с нами, наш друг, товарищ и брат».

Многие наши с Женькой друзья вспоминают сегодня именно совместные вылазки в тундру. Слово — Оле Гуляевой: «Однажды очень жарким летом, когда даже Норилка обмельчала, мы с Женей и Таней пошли в поход. Я взяла с собой старенькую собаку Весту, и ей пришлось очень тяжко. Она мужественно пробиралась через кусты, обдирая живот, изнывая от духоты. И Женя взял собаку на руки. У самого — тяжеленный рюкзак с палатками, котлами и всякой походной утварью, ещё и тяжёлая псина на руках. Для меня это был подвиг. А Женя не мог иначе — не творить добро, не любить. Зачем тогда жить?» Женька, мой Женька, ты всегда считал, что самое главное в жизни человека — семья. Ты очень дорожил своей семьёй, дети и внуки очень тебя любили. И сейчас любят. Соня, старшая твоя внучка, всегда хотела быть на тебя похожей: «Дедушка для меня был не просто одним из самых близких людей, но и главным примером доброго, отзывчивого, честного и справедливого человека. Для меня он был настоящим другом, мы могли болтать обо всём. И он научил меня не переживать по мелочам и относиться к каждой ссоре с юмором. Дедушка был настоящим хозяином в доме. Всё держалось на нём. Он мог и ручку дверную починить, и компьютер настроить, и посуду вымыть, и обед приготовить, и огород посадить. Я люблю тебя, самый лучший на свете дедушка».

Тебя вообще все дети любили. Помнишь, как ты помогал мне в школе, где я работала учителем начальных классов, проводить дни именинника? Какие они были весёлые, эти праздники, как нравились ребятам и родителям. А каким замечательным ты был Дедом Морозом на детских утренниках! И Баба –яга в твоём исполнении — просто потрясающая, а Серый волк–то какой! Помнишь, я просила тебя заменить заболевшего «артиста», а ты всё не соглашался? Но магическое слово «надо» сделало своё дело. И ты так играл, что дети поверили в настоящего серого, но очень доброго волка.

И не только в праздники ты поддерживал меня в моей педагогической деятельности. Когда на одном из родительских собраний прозвучало произведение Уильяма Ливингстона Ларнеда «Отец забывает» в твоём исполнении, родители плакали, даже отцы.

А каким ты сам был отцом! И можешь гордиться своим сыном. Вот что Илья говорит о тебе:

«Отец показал мне, что значит — быть настоящим мужчиной, и я стараюсь во всём следовать его примеру.

Он привил мне огромную любовь к родному краю, природе и спортивному туризму, что определило мой жизненный путь. Сегодня я педагог дополнительного образования, работаю инструктором детско–юношеского туризма, обучаю молодых мальчишек и девчонок, хожу с ними в походы, как когда–то сам ходил с отцом.

Мы с ним иногда понимали друг друга без слов, у мужчин появляется такая связь, когда они очень близки. Достаточно было взгляда, чтобы я понимал, о чём думает батя, и наоборот.

Меня всегда восхищала его неиссякаемая жизненная сила: какой бы сложной ни была проблема, папа всегда решал её и даже умудрялся подшучивать и подбадривать окружающих.

Никогда не забуду, как он заботился о нас с мамой и сестрой. Каждое утро, даже если у него был выходной, он просыпался пораньше, чтобы приготовить нам завтрак.

Помню, как делали дымовые шашки из мячей для пинг–понга, играли во дворе в хоккей, мастерили в деревне корабль, луки со стрелами, копья, делали волшебный посох, паяли схему для светомузыки.

Отец навсегда в моём сердце. Когда ситуация кажется безвыходной, я размышляю, как бы он поступил на моём месте. И улыбаюсь».

Будучи сама матерью, я всегда восхищалась, с каким уважением и любовью ты относился к своей маме. Когда она заболела, не раздумывая поехал к ней, чтобы поддерживать и лечить. И забыл о себе, не заметил своей болезни. А потом было уже поздно...

Я люблю тебя, слышишь, Женька? Спасибо тебе! Ты был и есть в моей жизни. И будешь всегда!»