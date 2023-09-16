А у нас в лукошке лето

Организаторы предложили норильчанам поучаствовать в конкурсе на лучшего сборщика даров тундры. Победителей определяли в двух номинациях: «Количество собранных ягод» и «Самый большой гриб». Результаты впечатляют! В первой номинации отличилась Татьяна Бганцева — собрала 19,2 кг. Во второй номинации удача улыбнулась Виктории Буханцевой, которая отыскала подберёзовик весом в 361 грамм.

Не скучали и самые юные гости фестиваля — успели и ловкость проверить, и творчеством заняться. На площадке «Ягода в ладошке» можно было от души помастерить — сделать брелок, маску или брошь по тематике праздника.

На ягодных открытках так и хочется написать тёплое послание друзьям и близким. Есть в этом какая–то душевность, которой не хватает привычному общению в мессенджерах.

Детский центр экопросвещения «Белый мишка» представил уникальное панно из переработанного пластика: на нём два медведя собирают ягоды на фоне северного сияния. Необычная фотозона очень полюбилась гостям мероприятия.

Гостей фестиваля радовали танцами и музыкой не только на сцене. Присоединиться мог любой желающий!

Ансамбль «Хэйро» впервые представил зрителям эвенкийский танец «Рассвет над тундрой», исполнил номер «Мородэ» о традиционном промысле энецких оленеводов и показал ненецкий танец «День оленевода».

Самые активные участники «Северной ягоды» получили памятные подарки от героини фестиваля — Голубики.

Завершился фестиваль выступлением электро–фолк–группы CLEVER. Коллектив порадовал норильчан традиционными русскими песнями в необычном исполнении под аккомпанемент этнических инструментов и электронной музыки.