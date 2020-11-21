А у Вани не боли

Анастасия Винтерголлер родилась и выросла в Норильске

Окончила медтехникум, после — Красноярский медицинский университет

После завершения обучения вернулась в родной город, в Норильске работает с сентября

Уверена, что дети — самые лучшие пациенты, потому и профессия педиатра — благодарная.

– Анастасия, почему вы стали врачом и именно педиатром?

– В медицину я пошла с подачи мамы: она хоть сама не врач, но всегда считала, что у меня есть склонность к этой профессии, потому что я с детства всех «лечила» — кукол, подобранных котят, себя... Прежде чем поступить в Красноярский университет, я окончила медтехникум. Пока училась на врача, подрабатывала медсестрой.

После университета вернулась работать в Норильск. И вопрос выбора даже не стоял, поскольку я коренная норильчанка. Плюс тут врачи нужны, как нигде, в том числе детские. Почему я выбрала педиатрию? Как говорится, звёзды сошлись. Эту специализацию предложили в университете, и я, в общем–то, была не против. Причём тогда довольно я спокойно относилась к детям. А сейчас, поработав с ними, прониклась настоящей любовью. Они очень отзывчивые, добрые, смешные, самые благодарные пациенты. А день здорового ребёнка для меня — просто праздник, когда на приёме дети до года, чудесные груднички. Знаете, я убеждена, что все педиатры любят детей, пусть даже доктор с виду суров. Поверьте, иначе бы он не посвящал своей работе столько времени. Ведь у нас практически не бывает так, чтобы в 17.12 ты вышел со службы и отправился домой. Каждый день задерживаешься, идёшь на вызовы. Хотя в институте обещали, что у врача рабочий день нормирован (Смеётся). Но постепенно вырабатывается навык — стопка историй болезней на моём столе уменьшается, значит, справляюсь.

– Какими были первые впечатления от работы?

– Поначалу было очень страшно, ведь это колоссальная ответственность за каждого маленького пациента. Малыши не жалуются, а лишь плачут, и их надо понять. А дети постарше могут и хитрить, придумывая себе болячки, лишь бы в школу не пойти, например. Моя задача — определить, действительно ли болит, и если это так — назначить адекватное лечение. Ну и обилие бумажной работы давит, она заполняет основное время приёма, что обидно. Зато с коллективом мне повезло — приятные, отзывчивые люди, всегда готовы прийти на помощь, если нужно.

– С какими жалобами обращаются чаще всего? О чём спрашивают на приёме?

– Родители младенцев спрашивают об уходе. Подход к этому вопросу сейчас очень разнится с тем, что может посоветовать старшее поколение. Особенно интересуются грудным вскармливанием. Мамы волнуются, хватает ли детям молока, как грамотно перевести их на другой вид питания и так далее.

Если говорить о болезнях, то самая частая причина обращения к врачу — простудные заболевания, особенно в сезон. У грудничков — колики в животе и аллергия. К счастью, мало серьёзных случаев, также редки обращения, когда ребёнку требуется квота для получения высокотехнологичной медицинской помощи за пределами города. В общем, со здоровьем юных норильчан, по крайней мере, на моём участке, всё в порядке.

– Когда необходимо вызывать врача на дом? И когда речь идёт о госпитализации ребёнка?

— Если говорить в общем, то врача вызывают на дом, когда пациент не в состоянии сам посетить поликлинику. И причин тут немало. Высокая температура, которую удается сбить жаропонижающими лишь ненадолго. Высыпания на коже, похожие на кровоизлияния, которые могут быть признаком менингококковой инфекции. И чем быстрее ребенок поступит в стационар, тем быстрее и легче его можно будет вылечить. Острая боль в животе, особенно если она сопровождается рвотой, диареей и температурой. Это может быть и спазм, и колика, нельзя исключать и острый аппендицит, а также другие серьёзные проблемы. Непрекращающаяся рвота и отказ от воды — здесь вероятнее всего понадобится госпитализация, поскольку эти проблемы — как замкнутый круг: одна провоцирует другую.

– Какие обследования ребёнок должен проходить обязательно?

– У нас целый список необходимых обследований с учётом возраста детей. Например, проверка у офтальмолога: в 12 месяцев, в три года, перед школой и периодически в процессе учёбы. Даже если ребёнок не жалуется на то, что плохо видит, нужно сходить на профилактический осмотр. В 12 и в 14 лет тоже следует проверить зрение — это период активного роста организма.

В год и в три года обязательна проверка уровня гемоглобина, чтобы исключить анемию. Есть и ряд других обследований, которые назначает педиатр в зависимости от состояния здоровья ребёнка.

Как правило, все родители — дисциплинированные, ответственные, проходят с детьми необходимые плановые обследования. Кроме того, без этих данных мы не сможем согласовать направление их ребёнка в детский сад или школу.

– Правда ли, что сегодня всё больше тревожных мам и пап?

– Родители очень разные. Есть те, кто переживает за каждую царапину чада и тут же ведёт его к врачу. Порой приём у нас напоминает консультативный центр. Другие, напротив, спокойно относятся к детским болячкам. Вообще современные родители нередко залечивают своих детей. Занимаются домашним лечением, смешивая антибактериальные и противовирусные средства, дают всё и сразу. Надо учитывать, что антибактериальные препараты вызывают нарушение микрофлоры кишечника.

Есть и другая крайность: врач назначил юному пациенту антибиотики, он принимал их пару дней, его состояние улучшилось, и приём прекратили. А ведь болезнь не долечили! Словом, отменяем самолечение и строго выполняем назначения врача. Ну и не забываем дружить с педиатром, задаём на приёме все интересующие вопросы, даже если они кажутся странными. Педиатр понимает состояние молодых родителей и всегда найдет нужные слова, чтобы всё объяснить. Ведь речь идёт о самом важном — здоровье наших детей.

А вот что действительно страшно, так это массовые отказы людей от прививок. Родители не прививаются сами и пишут отказы от вакцинации своих детей. Причём не только от гриппа, а от всех прививок сразу, на весь год. Думаю, результат мы увидим через несколько лет, когда резко возрастёт число случаев заболевания краснухой, корью, паротитом... Уже сейчас увеличилось количество болеющих коклюшем, причём как среди детей, так и среди взрослых. Поэтому в медицинском сообществе идёт обсуждение необходимости введения вакцинации от коклюша для взрослых. Но и на этом фоне все больше отказов от прививок, хотя мы объясняем, что привитые люди легче переносят болезнь, а то и вовсе не заболевают.

– Ну и напоследок не могу не спросить про пандемию: пациентов у вас стало больше?

– Я бы хотела, чтобы этот ответ вы напечатали большими буквами. МЫ ПРОСИМ ЛЮДЕЙ НОСИТЬ МАСКИ! Ковид — опасное заболевание, особенно для взрослых. Да, дети, по статистике, болеют легче и реже, порой и вовсе бессимптомно, а в семье заболевают мама, папа, бабушки и дедушки, им могут потребоваться серьёзное лечение и госпитализация. Тем не менее люди пренебрегают такими простыми способами собственной защиты. Пожалуйста, будьте внимательнее к себе и, конечно, не болейте!